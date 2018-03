Frostiges Russland 28. Februar 2018 23:33; Akt: 28.02.2018 23:33 Print

Zu kalt! Spartak-Spieler treten im Cup nicht an

Im ÖFB Cup wurde am Mittwochabend bei -12 Grad Celsius gespielt. Nicht so in Russland. Spartak Moskau weigerte sich, aufzulaufen.