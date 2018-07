Zulj-Wechsel? "Abschied würde sehr schwer fallen"

Bleibt er, oder bleibt er nicht? Die Zukunft von Peter Zulj ist weiter ungewiss. Der österreichische Teamspieler wird kommenden Mittwoch in der Champions League gegen Ajax Amsterdam für Sturm Graz auflaufen. Was danach passiert, ist offen.

Da ließ sich der 25-Jährige auch nach dem knappen 3:2-Erfolg des Vizemeisters gegen Aufsteiger Hartberg beim Bundesliga-Start am Samstag nicht in die Karten blicken. "Meine Zukunft steht in den Sternen", so Zulj zu Sky. "Wir werden sehen, was noch in den nächsten Wochen passiert."

Ein Abschied aus Graz würde dem Mittelfeld-Motor jedenfalls schwer fallen. "Die Mannschaft und der Verein sind mir sehr ans Herz gewachsen. Ich liebe die Fans."

Die Spekulationen um seine Zukunft kann der 25-Jährige jedenfalls ausblenden. "Dafür bin ich Profi genug. Für mich ist wichtig, dass ich der Mannschaft mit meinen Leistungen helfen kann." Das ist jedenfalls gegen Ajax der Fall. Das Rückspiel in der CL-Qualifikation könnte seine Abschiedsvorstellung sein.

