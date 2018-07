Zwei Topklubs jagen ÖFB-Star Marko Arnautovic

Nach nur einer Saison könnte Marko Arnautovic den Premier-League-Klub West Ham United schon wieder verlassen. Mit Manchester United und dem AS Rom sind zwei Top-Vereine hinter dem 29-jährigen Stürmer her.

Wie Talksport berichtet, seien die "Hammers" bereit, sich den ÖFB-Teamspieler, der erst vergangenen Sommer für die damalige Klub-Rekordsumme von rund 28 Millionen Euro nach London gewechselt war, abzugeben. Der Vertrag des Stürmers läuft noch bis 2022. Sein Marktwert wird auf 25 Millionen Euro geschätzt.

Mit elf Toren war Arnautovic maßgeblich daran beteiligt, dass die "Hammers" den Klassenerhalt geschafft hatten. Nun sind die Londoner aber bereit, sich Angebote für den ÖFB-Teamspieler anzuhören. Das Interesse von United-Coach Jose Mourinho an seinem Ex-Schützling aus gemeinsamen Tagen bei Inter Mailand ist schon länger bekannt. Nun hat sich auch AS Rom in den Transfer-Poker eingeschalten.

Unter dem neuen Trainer Manuel Pellegrini hat der Premier-League-Klub eine Transfer-Offensive gestartet. Felipe Anderson kam für die Rekordsumme von 47 Millionen Euro von Lazio Rom. Dazu wurden Issa Diop von Toulouse (25 Mio. Euro) und Andriy Yarmolenko (20 Mio. Euro) verpflichtet.

(Heute Sport)