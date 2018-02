ÖSV-Boss: "Marcel ist der Größte und ein Verrückter"

Mit seinem Triumph im Riesentorlauf schnappte sich Ski-Superstar Marcel Hirscher bereits seine zweite Gold-Medaille bei den Olympischen Spielen 2018. Selbst die Konkurrenz kommt nicht mehr aus dem Staunen heraus, für seinen Dauerrivalen Henrik Kristoferssen ist "der Marcel einfach unschlagbar".

Auch ÖSV-Präsident Peter Schröcksnadel war nach Hirschers jüngster Heldentat völlig aus dem Häuschen. "Er ist ein Verrückter", jubelte der 76-Jährige. "Marcel ist der Größte."

"Jetzt verneigen sich auch alle anderen vor ihm"



Wie so viele andere auch zeigte sich Schröcksnadel von der Nervenstärke des Salzburgers beeindruckt. "Jeder, der einmal Rennen gefahren ist, weiß, wenn er da oben steht, was in einem vorgeht. Unglaublich, wie er das wegsteckt", erzählte der ÖSV-Boss. "Er ist wirklich ein großer Champion, ein anderer macht das nicht. Jetzt verneigen sich auch alle anderen vor ihm. Kristoffersen, alle."

Dass Hirscher mit den beidenen Goldenen seine einzig noch verbliebene Scharte (bis Pyeongchang war er noch ohne Olympia-Gold) ausgemerzt hat, freute Schröcksnadel ganz besonders: "Ich glaube, er wollte diesen Olympiasieg hier haben, da brauchen wir nicht reden. Seine Karriere ist sicher perfekt, aber Doppel-Olympiasieger ist noch perfekter."

Von einem erneuten Hirscher-Sieg im Slalom am Donnerstag wollte Schröcksnadel aber noch nichts wissen: "Es gibt sechzig Tore zum Rausfallen." Ob Hirscher im Teambewerb antritt, ist noch unsicher. "Das überlasse ich ihm. Wenn er fahren will, fährt er eh. Und wenn er locker fahren kann, fährt er, glaube ich, auch gern mit."

