"Ski-Kaiser" Hirscher kommt jetzt ins Museum

"Wäsche waschen!" Das war bei Marcel Hirscher nach Olympia angesagt. Seinen Ausfall im Slalom steckte er gelassen weg – irgendwie logisch bei zwei Olympia-Goldenen. Seine große Karriere hat der "Ski-Kaiser" in Südkorea gekrönt. "Ich war schon einmal mehr angefressen", sagte er nach seinem ersten Ausfall nach zwei Jahren im Stangenwald.



Schuhe an Olympisches Museum vermacht

Kurios: Hirscher kommt jetzt ins Museum. Er hat seine Skischuhe, mit der er in der Vorwoche sensationell zu Gold in der Kombination raste, dem Olympischen Museum in Lausanne vermacht. Das gab das IOC am Freitag bekannt.

Auch Abfahrts-Champ Aksel Lund Svindal sowie der Kombi-Bronzene Victor Muffat-Jeandet versprachen, ihre Schuhe an das Museum zu spenden. Dazu soll ein Trikot des gesamt-koreanischen Damen-Nationalteams im Eishockey ausgestellt werden.



Doch noch ein Hirscher-Start bei Olympia?

Die Chancen, dass Hirscher nie wieder bei Olympia fährt, seien "sehr hoch." Eine endgültige Entscheidung ist noch nicht gefallen. "Wenn es 99,9 Prozent sind, ist noch immer ein kleiner Bruchteil offen", sagt Hirscher.

(Heute Sport)