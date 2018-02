Alle Infos zur "Gold-Nacht" mit Hirscher und Gasser

Mit zwei Gold-Medaillen (Kombination, Riesentorlauf) ist Marcel Hirscher bereits jetzt Österreichs Olympia-Held Nummer eins. Im Slalom (Do., 2 Uhr/5.30 Uhr) will der Salzburger aber noch ein weiteres Kapitel rot-weiß-rote Sportgeschichte schreiben. Holt er das dritte Gold, ist der 28-Jährige der erfolgreichste heimische Skifahrer aller Zeiten bei Olympischen Spielen – noch vor Toni Sailer und Hermann Maier!

"Es ist definitiv eine Chance und könnte möglich sein", erklärt Hirscher vor seinem letzten Olympia-Einsatz 2018. "Man muss zuerst brillant fahren. Es gibt so viele andere, die dieses Rennen gewinnen können. Man will selbst ja auch entsprechend performen, deshalb ist der Druck nicht viel weniger."

Hirscher jubelt über Gold

Gasser ist heiß auf ihren ersten Olympia-Sieg



Gehörig Druck lastet auch auf den Schultern von Anna Gasser. Die Snowboarderin will im Big Air (1.30 Uhr) den enttäuschenden Slopestyle (nach Windpech nur Platz 15) vergessen machen. In der Qualifikation trumpfte die Kärntnerin groß auf und zeigte der Konkurrenz mit Platz eins klar die Grenzen auf. Steht die 26-Jährige ihre Sprünge, ist sie eine wahre Goldbank.

Welche Tricks sie auspacken wird, hat sie noch nicht entschieden. "Das hängt auch vom Wetter ab", erzählt sie. Ihr Vorteil: Nach dem Quali-Sieg ist sie als Letzte an der Reihe. Sie kann sich also genau ansehen, was für ein Trick für eine Führung nötig wäre.

Anna Gasser

Fest steht: Halten die Nerven von Hirscher und Gasser, steht einer rot-weiß-roten Festnacht und zwei Goldmedaillen nichts mehr im Weg!

Und wer weiß, vielleicht kommt ja noch das eine oder gar andere Edelmetall dazu. In der Ski-Kombination (3.30 Uhr, 7 Uhr) hat das ÖSV-Trio Ramona Siebenhofer, Ricarda Haaser und Stephanie Venier zwar nur Außenseiter-Chancen. Aber wie heißt es so treffend: Olympische Spiele schreiben immer ihr ganz eigene Geschichte...

(red.)