Auszucker-Protokoll! Papa Stadlober haut Nerven weg

"Sie ist falsch gelaufen, scheiße! Verdammte Hütte noch einmal. Wo ist sie denn hingelaufen jetzt? Hattigucki noch einmal. Alles aus - mein Gott na", schimpfte Alois Stadlober wie ein Rohrspatz. Man kann es ihm schwer verdenken.

Seine Tochter Teresa hatte soeben durch eine Unkonzentriertheit die Silber-Medaille beim Olympischen 30-Kilometer-Langlauf vergeben. Stadlober lief ein sensationelles Rennen, ehe sie in einen anderen Kurs abbog und einige hundert Meter in die falsche Richtung lief.

Alois hatte die undankbare Aufgabe, die bitteren Momente live im ORF zu kommentieren.

Das emotionale Protokoll der dramatischen Geschichte des letzten Olympiatages:



"Ich habe mir gedacht, das gibt es ja gar nicht, dass sie so daherkommt. Jetzt läuft sie da alleine rauf. Das ist sinnlos jetzt. Das ist jetzt bitter. Nein, alles kann passieren, aber das nicht. Da ist sie eh in der Spur drinnen! Wie gibt es das? Das ist unvorstellbar. Das wollte der Herrgott nicht. Das ist bitter, das habe ich überhaupt noch nicht erlebt. Sie fährt ja in der Spur runter. Ich weiß nicht, wo sie da hinfährt. Das ist bitter, in der Traumform. Schade, aber es hilft nichts. Sie hat gut ausgeschaut, überhaupt kein Problem. Sie lässt die Finninen stehen. Es schaut aus, als hätte sie wirklich vielleicht auf die Medaille laufen können. Und dann passiert der unvorstellbare Fehler. Wo war sie mit den Gedanken? War sie schon bei der Medaille? Das darf nicht passieren. Da wäre viel möglich gewesen."

(SeK)