Bronze! Kombinierer holen die nächste Medaille

Als Führende nach dem Springen ging die ÖSV-Staffel der Nordischen Kombinierer mit einer perfekten Ausgangslage in den abschließenden 4 x 5 km Langlauf.

Der Routinier Wilhelm Denifl startete somit als Erster in die Loipe, der Deutsche Geiger hatte ihn allerdings rasch ein- und überholt. Auch die Norweger schlossen zu Denifl auf, der als Dritter an Wolfgang Klapfer übergab.

An der Spitze zogen die Deutschen auf und davon. Das Duell um Silber und Bronze schien sich zum Dreikampf zwischen Österreich, Japan und Norwegen zu entwickeln. Doch dann erhöhte Klapfer am letzten Anstieg das Tempo an, der Norweger Andersen konnte mitgehen, Japans Läufer riss hingegen sechs Sekunden Rückstand auf.

Bernhard Gruber ging als dritter Läufer für Österreich in die Loipe. Der Japaner Yamamoto konnte die zuvor entstandene Lücke zunächst wieder schließen, doch er investierte dabei zuviel. Beim Anstieg konnte er nicht mehr mit, Gruber und der Norweger Riiber waren auf und davon.

Schlussläufer Seidl kann nicht mit Graabak mit



Bei der letzten Übergabe war der Rückstand der Japaner bereits auf eine Minute angewachsen. Somit war klar: ÖSV-Schlussläufer Mario Seidl wird mit sich mit dem Norweger Graabak die Silbermedaille ausmachen. Der Deutsche Rydzek war uneinholbar weit vorne.

Im letzten Anstieg sorgte Graabak mit einer Attacke für die Vorentscheidung. Seidl konnte sein Tempo nicht halten, sein norwegischer Konkurrent hatte sich somit die Silbermedaille gesichert. Seidl überquerte als Dritter die Ziellinie, wo ihm seine Kollegen sofort überglücklich um den Hals fielen.

Bronze für Österreich im Teambewerb der Nordischen Kombinierer!

