Bronze-Medaillist ist Bar-Keeper in einem Sex-Klub

Nicht alle Athleten bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang sind Voll-Profis. Viele Sportler gehen normalen Berufen nach. So auch der Schweizer Curler Valentin Tanner. Doch seinen Beruf kann man nicht als alltäglich bezeichnen, er jobbt nämlich in einem Sex-Klub.

"Man zahlt Eintritt, es gibt leicht bekleidete Frauen. Wer will kann dann ihre Leistungen in Anspruch nehmen", erzählt der Curling-Star gegenüber dem Blick ganz offen von seinem Job in Genf.

"Es macht Spaß!"

Wenn er also nicht Steine über das Eis schiebt, dann bereitet er hinter der Bar die Drinks zu: "Es macht Spaß. Ich sehe lustige, auch exotische Dinge."

Seine Bronze-Medaille wird wohl einen Ehrenplatz in dem Etablissement bekommen.

