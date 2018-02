Chaos! Vonn schickt Hilferuf aus Flugzeug

"Zuerst will ich Gold bei Olympia, dann den Rekord von Ingemar Stenmark und dann einen Mann. Ja, ich brauche einen Mann, aber ich brauche eine Medaille mehr", erklärte Lindsey Vonn nach dem Doppelsieg in Garmisch. Dann brach sie zu den Olympischen Spielen auf.

Die Reise nach Südkorea verlief aber alles andere als komplikationsfrei. Vor ihrem um 16 Uhr geplanten Abflug aus Deutschland nach Seoul herrschte Chaos. Stundenlang gab es keine Starterlaubnis. Dann die Durchsage vom Kapitän: Das Flugzeug kann nicht abheben, es gibt "Probleme mit der Dokumentation" – und daher keine Starterlaubnis. Chaos pur! Lindsey setzte via Twitter sogar einen Hilferuf ab.

Well we are now off the plane... they are trying to find a new plane and hope to take off in an hour...🙈 how many hours, door to door, will it take me to get to Seoul?



"Wir befinden uns seit zwei Stunden im Flieger, sitzen aber am Gate fest und können nicht fliegen", meldet sie gegen 18 Uhr genervt. Ironischer Nachsatz: "Wie viele Stunden werden wir brauchen, bis wir in Seoul sind?" Die Antwortmöglichkeiten: "Unter 24 Stunden" und "Über 24 Stunden".

Dann mussten alle Passagiere das Flugzeug verlassen. Vonn wartete zwei Stunden auf ein Ersatz-Flugzeug, das zuerst aufgetankt werden musste.

Knapp vor 21 Uhr gibt sie Entwarnung. Sie sitzt gemütlich im neuen Flugzeug. Das Abenteuer Olympia kann losgehen.

Finally on a new plane! Have to give a BIG thank you to all of the flight attendants for working overtime to stay on this flight. They all volunteered and we wouldn’t be able to fly without them! Now let’s hope we actually take off tonight🙏🏻