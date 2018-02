Chefcoach Kriechbaum: "Das zipft mich voll an"

Ramona Siebenhofer war in der Olympia-Abfahrt als Zehnte die beste ÖSV-Läuferin. Damit kassierten die Speed-Damen eine echte Ergebnis-Watsch´n. Es ist das schlechteste Ergebnis seit 1994.

"Es zipft mich voll an, ist ärgerlich. Denn wir sind da, um beim Rennen das Beste zu zeigen. Das gelingt manchmal. Manchmal eben nicht. Ich bin schon unzufrieden heute", ärgerte sich Damen-Cheftrainer Jürgen Kriechbaum.

"Olympia kann man nicht üben"

"Die Trainingsleistungen waren einfach besser. Die einzige, die dabei war, war die Stephanie Venier. Aber auch für sie wär sich keine Medaille ausgegangen", so der Chefcoach.

An der Einstellung will Kriechbaum aber nicht zweifeln. "Die war sicher da. Sie haben nicht die Coolheit gehabt, es abzurufen, dass man das Richtige in der richtigen Situation macht. Olympia kann man nicht üben." Damit wird es wohl bei den Medaillen von Anna Gasser und Katharina Gallhuber bei den Damen-Rennen bleiben. In der Kombination sind die Österreicherinnen große Außenseiterinnen.

(wem)