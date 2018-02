Die Startnummern der ÖSV-Asse im Super-G

Die ÖSV-Speedfahrer wollen Revanche. In der Abfahrt konnten die Österreicher nicht um die Medaillen mitreden. Aksel Lund Svindal siegt am Donnerstag in den frühen Morgenstunden vor Kjetil Jansrud und Beat Feuz.

Am Freitag haben Matthias Mayer und Co. die Chance zurückzuschlagen. Bei den Olympischen Winterspielen von Pyeongchang steht der Super-G auf dem Programm.

Inzwischen sind auch die Startnummern für das dritte Herren-Rennen in Südkorea bekannt. Vincent Kriechmayr (3) geht als erster ÖSV-Läufer an den Start, gefolgt von Hannes Reichelt (5), Max Franz (13) und Mayer (15).

(SeK)