Drei Chancen: Kommen weitere Medaillen dazu?

In gleich drei Disziplinen haben Österreichs Olympioniken am Montag Medaillenchancen. Allen voran Anna Gasser im Slopestyle.

Nach der am Sonntag abgesagten Qualifikation startet Anna Gasser am Montag (2 Uhr) in den Slopestyle-Bewerb, der als schwächere Disziplin der Kärntnerin gilt. Trotzdem ist Österreichs Sportlerin des Jahres für Edelmetall gut.

Genauso wie die rot-weiß-roten Skispringerinnen. Daniela Iraschko-Stolz, Jacqueline Seifriedsberger und Chiara Hölzl springen ab 15.50 Uhr auf der Normalschanze um die Medaillen.

Davor treten Julian Eberhard, Simon Eder und Dominik Landertinger in der Verfolgung an (13 Uhr). Eberhard hat als Sprint-Vierter eine gute Ausgangsposition. Die Damen-Verfolgung mit Katharina Innerhofer und Dunja Zdouz steigt um 11.15 Uhr.

Die Damen absolvieren im Einer ihre ersten beiden Läufe. Madeleine Egle, Birgit Platzer und Hannah Prock starten ab 11.50 Uhr.

Der Damen-Riesentorlauf musste wetterbedingt abgesagt werden.

(wem)