Einmal geht's noch! Letzte Gold-Nacht für Österreich?

Am Samstag steigt die große Stunde der Snowboarder. Julia Djumovits und Co. greifen beim Parallel-Riesentorlauf an. Ebenfalls gute Medaillen-Chancen haben unsere alpinen Skifahrer im Teambewerb.

Bereits um 1 Uhr mitteleuropäischer Zeit geht es los mit den Qualifikations-Läufen. Julia Dujmovits, Claudia Riegler, Ina Meschik und Daniela Ulbnig wollen sich für Edelmetall in Position bringen. Ab 5:30 steigen die Final-Läufe. Als Favoritin bei den Damen gilt Super-G-Olympiasiegerin Ester Ledecka.

Bei den Herren rechnen sich Benjamin Karl, Andreas Prommegger und Alex Payer ebenfalls Medaillen-Chancen aus.

Medaillen-Chance im Team-Bewerb

Auch ohne Marcel Hirscher wollen die ÖSV-Skifahrer noch einmal für Edelmetall sorgen. Für Österreich sind Stephanie Brunner, Katharina Gallhuber, Katharina Liensberger sowie Manuel Feller, Michael Matt und Marco Schwarz nominiert. Im Achtelfinale geht es los mit einem Duell gegen Südkorea. Der Start erfolgt um 3 Uhr unserer Zeit.

(Heute Sport)