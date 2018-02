Eis-Hoffnung Herzog streicht Olympia-Rennen

Vanessa Herzog baut ihr Olympia-Programm kurzfristig um. Die 22-Jährige sagt ihren ursprünglich geplanten Start über 1.500 Meter am Montag kurzfristig ab. Wackeln auch die anderen Rennen in Pyeongchang? Sie beruhigt die Fans: "Mir geht es gut. Die Grippe ist kein Problem mehr." Der Grund liegt in taktischen Erwägungen.

Rennen gestrichen

Coach und Gatte Thomas Herzog liefert die Begründung: "Wir haben heute nach dem Training die Entscheidung getroffen. Bei einem idealen Rennen wäre für sie über 1.500 Meter bestenfalls Platz zwölf möglich. Zwei Tage später steigt aber das Rennen über 1.000 Meter, wo sie zu den absoluten Favoritinnen gehört. Wir wollen uns voll auf diesen Event konzentrieren und vorher kein Risiko eingehen."

Schnellste Runde

Herzog ist nach dem intensiven Trainingsprogramm (sie war die erste rot-weiß-rote Athletin, die nach Südkorea reiste) guter Dinge. Bei der letzten Renn-Simulation verbuchte sie eine Rundenzeit von 25,9 Sekunden. "Das ist die schnellste Zeit, die mir je gelungen ist", freut sie sich. Für ihren Renn-Auftritt hat sie einen speziellen Wunsch: "Eine Gegnerin aus Südkorea wäre super. Dann ist richtig tolle Stimmung in der Halle."