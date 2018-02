Erstes Tränen-Drama! Die Vonn-Show ist eröffnet

Main Press Center in Pyeongchang, 15.33 Uhr Ortszeit. Mehr als 200 Jounalisten sitzen im größten Konferenzraum und warten auf den ersten Auftritt von Lindsey Vonn. Der US-Superstar betritt die Bühne, sie trägt eine weiße Trainingsjacke und eine schwarze Hose. Sie lächelt, Hündchen Lucy ist wie immer mit dabei, sitzt aber neben der Bühne. Vonn genießt den großen Auftritt. Für sie sind die Spiele in Pyeongchang etwas ganz besonderes. Deswegens sind große Emotionen garantiert.

Letzter Auftritt?

"Das sind höchstwahrscheinlich meine letzten Spiele", weiß Vonn. Für die 33-Jährige war schon die Anreise ein Härtetest. "Ich dachte, das Flugzeugt hebt nicht mehr ab und ich muss Olympia im TV sehen", erinnert sie sich an die mühsame Anreise. Nachsatz: "Ich habe sogar eine Maske getragen, um nicht krank zu werden. Jetzt bin ich hier, und ich will jede Sekunde in mich aufsaugen. Deswegen nehme ich auch an der Eröffnungsfeier teil, obwohl es im offenen Stadion sehr kalt wird. Aber das lasse ich mir nicht entgehen."

Lucy dabei

Ob Hündchen Lucy mit dabei sein wird, lässt sie noch offen. "Ich hätte sie schon gerne bei mir. Aber ich weiß nicht, ob sie nicht zu sehr friert." Lucy hat im "Team Vonn" eine Schlüsselrolle als emotionale Unterstützung. "Ich bin seit meiner Scheidung viel alleine, besonders in der Nacht im Hotelzimmer. Deswegen nehme ich sie überall hin mit", berichtet Vonn von ihrer vierbeinigen Freundin.

Bittere Tränen

Lucy muss derzeit noch mehr als sonst für sie da sein, denn Vonn hat den Tod ihres Großvaters vor einem Monat noch nicht überwunden. Darauf angesprochen, bricht sie auf der Bühne in Tränen aus. "Ich vermisse ihn so sehr", weint sie bittere Tränen vor der Presse. "Ich weiß aber, dass er mir zusehen wird. Er wird mir helfen, deswegen bin ich mental so stark." Hilfe erhält Vonn übrigens auch von Norwegens Speed-Assen Aksel Lund Svindal und Kjetil Jansrud. "Wir fahren ja großteils auf der gleichen Piste und sind Head-Markenkollegen. Ich werde mir von ihnen einige Tipps holen."

Auf Männersuche

Auch in Sachen Liebe? Vonn ist bekanntlich wieder Single. "Ich brauche eine Olympia-Medaille und einen Mann, aber die Medaille brauche ich mehr", stellte sie vor den Spielen klar. Jetzt will sie die Norweger auch bei der Partnersuche einspannen: "Wie trainieren oft zusammen, sie helfen mir sehr. Vielleicht können sie mir dabei auch helfen", scherzt sie. Abfahrt, Super-G und Kombination – das ist Vonns Olympia-Plan. Und danach? "Ich werde weitermachen, bis ich die 86-Siege-Rekordmarke von Ingemar Stenmark geknackt habe", bekräftige die 81-fache Weltcup-Siegerin. Nachsatz: "Sofern mein Knie mitspielt. Derzeit muss ich jeden Tag gleich nach dem Aufstehen 15 Minuten Übungen machen, um es richtig bewegen zu können."