Gasser-Konkurrentin fällt nach Trainingssturz aus

Pech für Katie Ormerod. Die 20-jährige Britin zog sich bei einem Trainingssturz am Donnerstag einen Fersenbeinbruch zu, muss operiert werden. Bereits am Mittwoch hatte sich die Britin bei einem Sturz das Handgelenk gebrochen.

Ormerod gilt Als Big-Air- und Slopestyle-Spezialistin und als größte Konkurrentin von Österreichs Gold-Hoffnung Anna Gasser.

In der abgelaufenen Saison belegte Ormerod in der Big-Air-Gesamtwertung den zweiten Rang, hinter Gasser. Die Kärntnerin gilt gerade in dieser Disziplin als Gold-Favoritin.

