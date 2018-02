Gold-Gleirscher glänzt mit Medaille um die Wette

David Gleirscher atmet auf – sein Olympia-Sieg war kein Tagtraum. Den letzten Beweis liefert die Gold-Medaille, die dem Rodler am Montag feierlich überreicht wurde. Bundeshymne inklusive.

"Das macht es ein Stück wirklicher", gesteht der 23-Jährige. "Ich habe das jetzt einfach nur genossen."

Wie zuvor die Feier im Österreich-Haus. Gleirscher kam erst nächtens um 1:28 Uhr am Party-Hotspot an. Die Dopingkontrolle ("die Koreaner haben das offenbar noch nicht so oft gemacht") und ein Interview-Marathon nahmen viel Zeit in Anspruch.

Dafür wurde umso ausgelassener gefeiert. Gleirscher wurde auf Schultern getragen, er schlug ein Fass Bier an. "Es war richtig cool, so empfangen zu werden."



Zahn wackelt nach Feier

Wermutstropfen: Beim Anstoßen wurde ein Zahn in Mitleidenschaft gezogen – der wackelt nun. "Es war die Champagner-Flasche, aber heute nehme ich das hin", grinst Gleirscher.

Am Donnerstag startet der Tiroler im Team-Bewerb – nächste Chance auf Edelmetall. "Gold gibt uns natürlich extremen Auftrieb. Ich hoffe, ich kann alle anspornen."

(red)