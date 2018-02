Gold-Hirscher auch in der "New York Times" ein Star

Die ganze Ski-Welt erwartete von Marcel Hirscher Olympia-Gold. Der Superstar hielt dem gewaltigen Druck stand – und raste sowohl in der Kombi, als auch im Riesentorlauf zum Sieg.

"Marcel ist der Größte", adelte ihn daher ÖSV-Präsident Peter Schröcksnadel. Auch die Konkurrenz verneigt sich. "Er ist im Moment einfach unschlagbar. Wir fahren eigentlich nur um Silber und Bronze", gestand Henrik Kristoffersen (Nor).

Und auch Hirscher selbst weiß, dass er besser denn je zuvor ist. "Ja, das kann ich bestätigen", grinst der sechsfache Gesamtweltcup-Sieger, der nun alles gewonnen hat, was es im Skisport zu gewinnen gibt – abgesehen von einer Abfahrt.

Geniale Renn-Grafik

Die Erfolge bekommt man nicht nur in Europa, sondern auch in Übersee mit. So widmete die renommierte "New York Times" dem Ausnahme-Könner eine Story.

Der Online-Auftritt der Zeitung wartet mit einem besonderen Gimmick auf. Der Riesentorlauf wurde – wie auch alle anderen Rennen davor – in einer animierten Grafik originell nachgestellt. Zu sehen ist, dass Hirscher das Rennen klar dominierte, der Kampf um die Medaillen aber spannend ausfiel. Doch sehen Sie selbst:

⛷ Austrian Marcel Hirscher easily wins gold in the men's giant slalom, while American defending champion Ted Ligety fails to medal in the event. ⛷



🥇 Marcel Hirscher 🇦🇹

🥈 Henrik Kristoffersen 🇳🇴

🥉 Alexis Pinturault 🇫🇷



Read more: https://t.co/n9EL7Hn19b pic.twitter.com/63IIGONwcu — NYT Graphics (@nytgraphics) 18. Februar 2018

Spannend auch die Darstellung des Damen-Slaloms. Zur Erinnerung: Frida Hansdotter (Swe) holte vor Wendy Holdener (Sz) Gold. Bronze eroberte sensationell Katharina Gallhuber. Wie die animierte Grafik zeigt, lag zwischenzeitlich Bernadette Schild auf Siegeskurs – ehe ein Schnitzer alle Medaillenträume beendete.

⛷️Frida Hansdotter wins gold in women's slalom. American favorite Mikaela Shiffrin finishes fourth. ⛷️

🥇Frida Hansdotter 🇸🇪

🥈Wendy Holdener 🇨🇭

🥉Katharina Gallhuber 🇦🇹

Watch the results: pic.twitter.com/yuzO8tBzvk — NYT Graphics (@nytgraphics) 16. Februar 2018

(red)