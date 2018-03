Hat Hirscher ein Foto mit Strache verweigert?

Aufmerksamen Beobachtern blieb es nicht verborgen. Obwohl Sportminister Heinz-Christian Strache bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang vor Ort weilte, gibt es kein gemeinsames Foto des FP-Politikers mit Ski-Superstar Marcel Hirscher.

Wilde Spekulationen waren die Folge. Vor allem in den Online-Foren fragten sich viele: Hat der Doppel-Olympiasieger etwa ein Bild mit Strache verweigert?

Olympia-Highlight

Jetzt räumt Hirscher selbst mit den Gerüchten auf. "Ich war recht verwundert, als ich davon gehört habe", erklärt der 29-Jährige am Rande der Kranjska-Gora-Rennen. "Das ist völliger Schwachsinn", stellt er klar. "Warum sollte ich kein Foto mit dem aktuellen Sportminister machen?"

Strache selbst gratulierte Hirscher noch am Sonntag zu seinem Triumph im Gesamtweltcup, dem mittlerweile siebten in Folge. "Marcel Hirscher hat nach seiner schweren Verletzung in der Vorbereitungsphase heuer die beste Saison in seiner glanzvollen Karriere hingelegt", ließ der Vizekanzler per Aussendung wissen. "Mit zweimal Olympia-Gold, dem Rekordsieg im Gesamtweltcup und dem Gewinn der Spezialwertungen in Riesentorlauf und Slalom hat Marcel Hirscher abermals seine herausragende Stellung im alpinen Skisport unter Beweis gestellt.“

