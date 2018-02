Hütter: "Pizzaschnitte gehört in den Skikurs"

Schrecksekunde für Cornelia Hütter kurz vor dem Ziel der Olympia-Abfahrt in Pyeongchang. Bei der Landung nach dem Zielsprung verschnitt die Steirerin, brachte beide Skier nur mit Mühe wieder auseinander und vermied einen Sturz.

Am Ende reichte es noch zum 13. Rang mit 1,82 Sekunden Rückstand. Ohne Fehler wäre die 25-Jährige wohl klar in die Top Ten gefahren. Umso größer war der Ärger über den Pflug im Ziel. "Die Pizzaschnitte gehört eigentlich in den Skikurs. Das hätte ich mir sparen können, bei 100 km/h."

Für eine Medaille hätte es ohnehin nicht gereicht, war Hütter überzeugt. "Oben hab ich in der Traverse gut angefangen. Im Schlauch, wo es Schwung auf Schwung geht, war ich einfach immer hinterher. Es reißt dir einfach die Zehntel runter und man sieht es gar nicht", analysierte die Steirerin, die nie warm geworden ist mit dem Berg in Jeongseon.

So kam es zum zweitschlechtesten Abfahrts-Ergebnis bei Olympischen Spielen. Ramona Siebenhofer landete als beste ÖSV-Läuferin auf Rang zehn.

(wem)