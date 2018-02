Die zweite Olympia-Woche: Hier winkt uns noch Gold

Zehn Medaillen hat Österreich in der ersten Olympia-Woche erobert. Dazu kommen fünf vierte Plätze. Während einige Athleten bereits den Heimweg angetreten haben, kommen andere erst in Pyeongchang an.

Doch in welchen Bewerben können die rot-weiß-roten Stars noch zuschlagen? "Heute" hat die Übersicht.

Montag

Snowboard-Queen Anna Gasser hat ihren nächsten Auftritt – und zwar im Big Air. Um 1.30 Uhr steigt die Qualifikation. Das Finale ist erst am 23. Februar angesetzt. Einzige Medaillenchance am Montag: Die rot-weiß-roten Skispringer wollen im Teambewerb auf der Großschanze überraschen (13.30 Uhr). Stefan Kraft, Michael Hayböck, Manuel Fettner und Gregor Schlierenzauer bilden das Adler-Quartett.

Medaillenchancen: 1

Dienstag

Schlagen die Nordischen Kombinierer wieder zu? Von der Normalschanze eroberte Lukas Klapfer Bronze. Am Dienstag (11 Uhr) steht die Großschanze auf dem Programm – plus zehn Kilometer Langlauf. Medaillen-Chancen darf sich auch die österreichische Biathlon-Mixed-Staffel machen (12.15 Uhr).

Medaillenchancen: 2

Mittwoch

Die Alpinen sind wieder dran! Den Anfang machen die Damen, die um 3 Uhr um Abfahrts-Gold fahren. Die ÖSV-Hoffnungen ruhen vor allem auf Cornelia Hütter. Auf eine Überraschung hoffen unsere Langläufer im Team Sprint (9 Uhr).

Medaillenchancen: 2

Donnerstag

Eine Medaillen-Bank ist der Herren-Slalom (ab 2.15 Uhr). Marcel Hirscher geht auf seine dritte Goldene los. Aber auch Michael Matt und Manuel Feller sind für Edelmetall gut. Um 8.30 Uhr wird wieder nordisch kombiniert – und zwar im Team-Bewerb von der Großschanze.

Medaillenchancen: 2

Freitag

Für Anna Gasser geht es im Big Air um die ersehnte Olympia-Medaille (2 Uhr). Im Anschluss steigt die alpine Damen-Kombi (3 Uhr). Die dritte und letzte Medaillenchance an diesem Tag haben die Biathleten. Um 12.15 Uhr startet die 4 x 7,5 Kilometer-Staffel.

Medaillenchancen: 3

Samstag

Der vorletzte Bewerbstag beginnt aus rot-weiß-roter Sicht mit dem Ski-Team-Bewerb (3 Uhr). Die Aufstellung ist noch offen. Eine Medaille ist in jedem Fall drin. Danach sind die Snowboarder endlich an der Reihe. Julia Dujmovits, Benjamin Karl und Co. bestreiten ab 4 Uhr ihren einzigen Bewerb – den Parallel-Riesentorlauf.

Medaillenchancen: 3

Sonntag

Auch am letzten Tag könnte es für Österreich noch eine Medaille geben. Teresa Stadlober greift über 30 Kilometer im klassischen Stil an.

Medaillenchancen: 1

