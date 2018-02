2:1! Mattersburg überholt Austria im direkten Duell

Die Wiener Austria bleibt im Frühjahr erschreckend schwach. Die 1:2-Niederlage im Schneeregen von Mattersburg war die zweite Pleite im dritten Spiel. Einzig ein Punkt gegen den Erzrivalen Rapid steht 2018 auf der Haben-Seite. Die Burgenländer rücken mit dem vierten Liga-Sieg in Serie näher an die Europacup-Ränge heran.

Die Mattersburger legten einen echten Blitzstart hin. Bereits in der dritten Minute schoss Smail Prevljak die Burgenländer nach einem blitzschnellen Angriff in Führung. Die Veilchen brauchten eine halbe Stunde, um in Fahrt zu kommen.

In der 33. Minute hatten die Wiener Pech. Der Torschütze riss Kevin Friesenbichler nieder, die Pfeife von Referee Alexander Harkam blieb stumm. Fünf Minuten später gelang den Wienern der Ausgleich. Lucas Venuto schloss ein Solo eiskalt zum 1:1 ab (38.).

Später Siegtreffer für Mattersburg

Im zweiten Durchgang folgte beinahe die nächste kalte Dusche. Mohammed Kadiri spielte einen fatal lässigen Rückpass zu Keeper Patrick Pentz, den Markus Pink abfing. Das leere Tor traf der Stürmer aber nicht. Die Austria konnte trotz 70 Prozent Ballbesitz kaum Torgelegenheiten herausspielen.

Im Gegensatz zu den Burgenländern. Prevljak schoss Mattersburg in der 88. Minute zum späten Sieg, schnürte einen Doppelpack. Sehenswert dabei die Vorarbeit von Alois Höller, dessen weiten Pass Julius Ertlthaler uneigennützig querlegte.

Admira neuer Dritter

Mit einem 3:1-Sieg in Wolfsberg überholte die Admira Rapid, liegt nun auf dem dritten Rang. Kalajdzic (4.), Jakolis (45.) und Zwierschitz (87.) trafen für die Südstädter. Der LASK schlug Altach mit 2:0. Trauner (51.) und Berisha (90.) trafen.

(Heute Sport)