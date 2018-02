Japans Porno-Queen plant ihr Olympia-Comeback

Vom Brett ins Bett und wieder zurück: Melo Imai weist eine äußerst ungwöhnliche Lebensgeschichte auf.

Mit 18 Jahren wurde sie in ihrer Heimat Japan als Snowboard-Wunderkind gefeiert, doch dann zerschellte ihre Karriere in der Halfpipe der Olympischen Spiele 2006. Sie stürzte schwer, verlor sogar kurz das Bewusstsein – und wurde zu allem Übel noch von ihren Landsleuten attackiert. Sie sei "eine Peinlichkeit Japans" schrieben Zeitungen, ihre Olympia-Reise war "eine Verschwendung von Steuergeldern".

Das alles war zuviel für Imai, sie stellte ihr Snowboard in die Ecke und schlug eine neue Karriere ein: als Porno-Star. "Ich habe in Hostessen-Clubs gearbeitet und in einer Nacht bis zu 9.400 Euro verdient", erzählt sie in einem Interview.

Reich als Porno-Star, glücklich als Snowboarderin



Doch der Snowboard-Sport lässt sie nicht los, mit 30 Jahren entscheidet sie sich für ein Comeback. Sie tritt bei den "All Japan Snowboarding Championships" im März des Vorjahres an und verweist die staunende Konkurrenz gleich mal auf die Ränge. Sie gewinnt den Bewerb, und das obwohl sie zuvor nur vier Tage trainiert hatte.

Jetzt hat Imai einen großen Traum vor Augen: Sie will bei den Olympischen Spielen 2022 in Peking wieder auf die olympische Bühne zurückkehren. "Ich will zurückkehren in die Welt des Snowboardens", erklärt sie. "Also schaue ich, dass ich nicht in Dinge involviert werde, die zu pornografisch sind."

Vom Snowboard-Wunderkind zum Porno-Star zur Olympia-Siegerin – mal sehen, ob sie in vier Jahren ihren großen Traum wahr machen kann...

