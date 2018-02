Kamera stürzt ab! Olympia an Katastrophe vorbei

Die starken Windböen in Yongpyong ließen kein Rennen zu. Der Damen-Riesentorlauf musste am Montag abgesagt werden, wird nun am Donnerstag nachgeholt.

Die Verschiebung war die richtige Entscheidung. Das zeigen Bilder aus dem Ziel. Eine TV-Kamera wurde samt Stativ durch heftige Windstöße von einem zehn Meter hohen Kameraturm herabgeblasen.

Die Kamera landete mitten im Medienbereich, nur wenige Zentimeter neben einem Mitarbeiter des kanadischen Fernsehsenders CBC. Der Vorfall ereignete sich bereits nach der Absage des Rennens. So wurde zum Glück niemand verletzt...

(wem)