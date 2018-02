"Kim Jong-un" fliegt nach Tänzchen aus Stadion

Das historische Eishockey-Match zwischen Japan und den vereinten Teams der beiden Koreas im Rahmen der Winterspiele in Pyeongchang wurde am Mittwochvormittag schon vor Beginn kurzzeitig ins Chaos gestürzt – durch einen Kim Jong-un-Imitator.

Der Mann, der in lokalen Medien "Howard" genannt wird, ist dem Obersten Führer Nordkoreas, Kim Jong-un, tatsächlich wie aus dem Gesicht geschnitten: Beide haben die selbe Statur, selbe Frisur und auch den selben verschmitzten Grinser. Als er vor Kims berühmter Cheerleader-Kompanie auch noch mit wedelnder Korea-Flagge ein Tänzchen wagte, griff die Security ein.

Die nordkoreanischen Wachleute schoben Howard davon und bugsierten ihn auf seinen Sitzplatz. Wenig später wurde er ruppig aus dem Zuschauerbereich geleitet und in einen abgeschotteten Raum gebracht. Was genau dort passierte, ist nicht klar – das Match durfte er sich nicht mehr ansehen.

At the united Korea vs Japan womens' hockey game, an apparent Kim Jong-un impersonator starts dancing in front of North Korean cheerleaders. Apparent employees of the DPRK push him aside. He's now sitting nearby giving interviews (in English) pic.twitter.com/PeVJYtri5Y