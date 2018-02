Klammer über Hirscher: "Gold, oder es verfolgt ihn"

Eine Legende im "Heute"-Talk! Franz Klammer, Abfahrts-Olympiasieger von 1976, spricht über seine Erlebnisse in Südkorea, das Leben vor und nach der Goldmedaille, und was er ÖSV-Superstar Marcel Hirscher bei den Winterspielen in Pyeongchang zutraut.

"Heute": "Herr Klammer, wie erlebten Sie Olympia in Südkorea?"

Franz Klammer: "Ich war auf einem Kurztripp dort. Die Eröffnung habe ich im Stadion gesehen. Es war eine schöne Feier. Ich wollte mir die Abfahrt am Sonntag an der Piste anschauen, die wurde aber verschoben."

"Heute": "Drei Stunden Feiern in einem offenen Stadion - wie schlimm war die Kälte bei der Eröffnungsfeier?"

Klammer: "Eigentlich nicht so schlimm. Aber wenn man zwei bis drei Stunden dort sitzt, fängt es irgendwann an zu ziehen. Ich habe die Feier aber gut überstanden."

"Heute": "Was sind Ihre Eindrücke von Südkorea? Wie schmeckt Ihnen die koreanische Küche?"

Klammer: "Ich habe leider nicht sehr viel von dem Land gesehen, aber die Küche schon probiert. Wenn ich wo unterwegs bin versuche ich immer, lokale Kost zu essen. Von den Sportstätten her ist toll, was sie hier aus dem Boden gestampft haben. Die Arenen scheinen schwer in Ordnung zu sein."

"Heute": "Sind solche Spiele authentisch?"



Klammer: "Sie lassen die Abfahrtstrecke wieder zuwachsen, das ist eigentlich nicht Sinn und Zweck einer Wettkampf-Stätte. Klar haben alle Nationen das Recht, Olympische Spiele zu veranstalten. Aber die Nachhaltigkeit kann man da hinterfragen. Bei uns ist alles schon vorhanden. Olympia in Österreich wäre erstrebenswert. Aber so wie es in den letzten Jahren war mit extremen Summen für Bewerbung und Projekte, da kann ein kleines Land nicht mithalten. Es soll ja auch der Sport im Vordergrund stehen."

"Heute": "Marcel Hirscher ist auf der ,Mission Olympia-Gold'. Wie beurteilen Sie seine Chancen?"



Klammer: "Sie sind extrem gut, er ist der klare Favorit. Jetzt gilt es aber, zu liefern. Das wird nicht einfach, es ist nur ein Rennen. Der Druck liegt bei ihm, die Konkurrenz kann es locker angehen. Wenn da einer einen guten Tag hat, wird es sehr schwer."

"Heute": "Olympiasieg, WM-Gold, Gesamtweltcup-Triumph: Was ist wichtiger?"



Klammer: "Olympia ist das Herausragende. Das findet nur alle vier Jahre statt, deswegen hat es in den meisten Sportarten einen einzigartigen Stellenwert. Wenn man so dominant ist wie ein Marcel Hirscher, ist das ein Wermutstropfen, wenn man keinen Olympiasieg hat."

"Heute": "Das würde ihn später verfolgen?"

Klammer (lacht): "Ja, den Karl Schranz verfolgt das jetzt schon Jahrzehnte."

"Heute": "Verändert der Olympiasieg das Leben eines Sport-Profis?"

Klammer: "Schon. Zwar nicht unmittelbar, aber auf lange Sicht auf jeden Fall. Wäre ich nicht Olympiasieger, würde ich jetzt nicht hier in Südkorea sein."

"Heute": "Im Rückblick: Wie erlebt ein Profi-Sportler Olympia?"

Klammer: "Als Aktiver bekommt man nichts mit. Da ist man fokusiert auf die eigene Sache. 1976 war ich Fahnenträger, das war eine schöne Abwechslung. Nur wenn die eigenen Events vorbei sind hat man die Chance, sich ein paar Bewerbe anzusehen. Es ist ein riesen Trara, aber das ist auch gut so, das widerspiegelt die Wertigkeit der Medaille."

"Heute": "Wie hat sich Olympia in den letzten Jahrzehnten verändert?"

Klammer: "Es ist früher alles viel kleiner gewesen. Innsbruck war ja eine heimelige Sache im Vergleich zu heute. Da waren viel weniger Athleten, als heute mitmachen. Es wächst, es gibt immer mehr Sportarten. Ich würde es gerne wieder reduziert sehen. Die Sportarten gleich lassen, aber den Sport mehr in den Vordergrund rücken, nicht das Drumherum."

"Heute": "Was bleibt vom Olympiasieg Jahrzehnte später?"

Klammer: "Ich weiß nicht einmal, wo meine Medaillen sind. Ich habe auch keinen Pokal zu Hause. Es bleibt die Erinnerung daran, dass man etwas geleistet hat und das man es gerne getan hat. Heute sehe ich, was ich eigentlich bewegt habe. Dass ich ein Vorbild für die Jugend war, dass ich viele Menschen zum Sport motiviert habe. Es sind viele Freundschaften geblieben. Viele Rennfahrer haben heute noch Kontakt mit mir. Sport verbindet."

"Heute": "Gibt es also einen Ex-Rennfahrer-Klub, wo sich Legenden treffen und austauschen?"

Klammer: "Wir treffen uns gelegentlich und setzen uns zusammen. Da ist der Bernhard Russi dabei oder der Werner Grissmann und viele mehr. Wir haben das gleiche gemacht, versucht, den anderen zu schlagen. Aber immer in freundschaftlicher Art."