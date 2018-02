Kriechmayrs Trainings-Gold nur riesige "Blufferei"

Vincent Kriechmayr katapultierte sich mit der Bestzeit im Abschlusstraining in die Favoritenrolle für eine Medaille in der Olympia-Abfahrt am Sonntag (ab 3 Uhr live auf "heute.at"). Das ÖSV-Ass verwies die "Super-Elche" Kjetil Jansrud und Aksel Lund Svindal auf die Ränge zwei und drei. Hinter Brice Roger konnte auch Max Franz als Fünfter aufzeigen.

Kriechmayr spielt seine Top-Fahrt aber herunter, erklärt, warum sie nicht allzu aussagekräftig sei: "Die Konkurrenz hat heute noch ordentlich geblufft – selten so eine Blufferei gesehen", lachte Kriechmayr im Zielraum.

Wettbremsen der Favoriten



Der ÖSV-Abfahrer erklärte, warum er sich im Gegensatz zu vielen Mitfavoriten wie dem Schweizer Beat Feuz, der mehr als drei Sekunden Rückstand aufriss, in die Karten blicken ließ.

Kriechmayr habe nach den ersten Trainings noch Selbstvertrauen tanken müssen. Dieses Vorhaben ist aufgegangen.

Matthias Mayer hat mit zwei vierten Rängen in den ersten beiden Trainings davon schon mehr als genug, bremste am Samstag mit Feuz und Co. um die Wette und schwang mit 1,54 Sekunden Rückstand ab. Hannes Reichelt genoss ebenfalls die südkoreanische Natur, hatte 2,57 Sekunden Rückstand auf Kriechmayr.

Hirscher stapelt tief



Marcel Hirscher, der sich auf die Kombi-Abfahrt vorbereitete, fehlten 3,66 Sekunden auf die Top-Zeit. Er nahm den großen Rückstand aber nicht ganz so locker, wie die Konkurrenz. Technik-Dominator Hirscher scheint mit den langen Latten noch nicht so gut zurecht zu kommen.

Ich taste mich langsam heran, aber zu langsam. Favoriten auf den Kombi-Sieg sind sicher andere – zum Beispiel Marco Schwarz", stapelt er nach Platz 49 und einer besseren Leistung als in den vorangegangenen Trainings tief. Schwarz, offenbar Hirschers Rivale im eigenen Lager, war als 43. immerhin 51 Hundertstel schneller.

