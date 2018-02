Mayer kann "Fuß nur eingeschränkt bewegen"

Marcel Hirscher triumphierte am Dienstag in der Kombination von Pyeongchang, holte sein erstes Olympia-Gold. Während der eine Österreicher jubeln durfte, war Kollege Matthias Mayer längst zurück im Hotel, musste behandelt werden.

Er erlitt bei einem schlimmern Sturz im Kombi-Slalom eine Verletzung. Mayer hatte eingefädelt, nahezu ungebremst einen Streckenposten und einen, im Schnee steckenden Bohrer umgemäht. "Den Umständen entsprechend ganz gut", beschrieb er am Mittwoch seinen Gesundheitszustand.

Die Abfahrt in der Nacht auf Donnerstag wackelt dennoch. Mayer zog sich einen starken Bluterguss und Aufschürfungen am Gesäß zu. "Gestern am Abend nach dem Rennen war es extrem. Heute hat es sich schon ein bisschen besser angefühlt."

Grünes Licht könne er noch nicht geben. "Es ist schon noch ein langer Tag und ich kann meinen Fuß noch nicht in jede Richtung bewegen, wie ich will. Ich werde über den Start erst morgen in der Früh entscheiden können."

Hier die Details über den Crash:



