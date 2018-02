Mayer raste zu Gold, Feller: "Wos, des woa heit?"

Manuel Feller hatte am Freitag die Lacher auf seiner Seite. Der ÖSV-Techniker bereitet sich auf seinen Start am Sonntag im Riesentorlauf vor, war zwei Tage davor mit Kollegen Marcel Hirscher und Co. zu Gast im Olympia Studio des ORF.

Dort war natürlich der Triumph von Matthias Mayer ein großes Thema. Das Speed-Ass war in den frühen Morgenstunden zu seinem zweiten Olympiasieg gerast.

Feller hat davon erst im Lift erfahren, die Liveübertragung verpasst. Dort wurde er auf das nächste ÖSV-Gold angesprochen: "Wos, des woa heit?", habe er verdutzt gefragt.

Der 25-Jährige hatte sich im Datum geirrt, geglaubt, der Super-G finde erst am Samstag statt. "Soll ja eine irre Fahrt gewesen sein", grinste Feller, der Kollegen Mayer nachträglich gratulierte.

