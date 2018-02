Neureuther wird Hirscher bei Olympia kommentieren

Deutschlands Ski-Star Felix Neureuther, den eine schwere Knieverletzung den Traum von Olympia-Gold kostet, wird bei den Olympischen Spielen als Experte für den TV-Sender "Eurosport" im Einsatz sein.

"Natürlich wäre ich in Pyeongchang lieber um Medaillen gefahren, aber das sollte eben nicht sein. Jetzt drücke ich unseren Athleten von zu Hause aus die Daumen und freue mich auf den Perspektivwechsel am Mikrofon", erklärt der 33-jährige Bayer. "Es wird für mich schon sehr speziell sein und viele Emotionen werden hochkommen, wenn ich als Co-Kommentator bei Eurosport meine Spezialdisziplin mitkommentiere."

"Wird interessant sein, Olympia nicht auf der Rennpiste zu erleben"



Neureuther wird somit seinem engen Freund Marcel Hirscher beim Olympia-Slalom am 22. Februar ganz genau auf die Beine schauen, gemeinsam mit Guido Heuber und Frank Wörndl wird er das Rennen kommentieren. Zudem wird er bei der Prime-Time-Sendung "zwanzig18 - die Olympia Show" am 10. und am 22. Februar im TV-Studio zu Gast sein.

„Auch auf die Prime-Time-Show bin ich sehr gespannt", gesteht der charismatische Technik-Spezialist. "Es wird interessant sein, mal nicht auf der Rennpiste, sondern im Studio Olympia ‚live‘ zu erleben und zu erfahren, wie Eurosport den Sport und die Athleten auf neue Art und Weise ins Rampenlicht rückt.“

(red.)