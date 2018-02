Nur Blech! Starke Herzog verpasst Edelmetall knapp

Die Entscheidung über 500 Meter Eisschnelllauf wurde zum erwarteten Hundertstel-Krimi! Doch dann trat die Japanerin Nao Kodaira zu ihrem Lauf an, mit 39,94 Sekunden brennte sie einen neuen Olympischen Rekord in das Eis.

Eine Fabelzeit, an der sich die Konkurrentinnen in der Folge die Zähne ausbeißen sollten. Vanessa Herzog war erst in der letzten Paarung dran und ließ Kodaira mit einem starken Start noch einmal zittern. Doch die Tirolerin konnte das Tempo nicht halten, am Ende fehlten ihr 57 Hundertstel auf die Bestmarke der Japanerin.

Doppelt bitter: Mit 17 Hundertstel Rückstand auf die drittplatzierte Tschechin Kalorina Erbanova schrammte Herzog als Vierte nur denkbar knapp an Bronze vorbei. Aber das Alter spricht für künftige Medaillen der Österreicherin: Mit 22 Jahren war sie mit Abstand die Jüngste im Spitzenfeld über 500 Meter.



