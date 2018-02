Olympia-Abfahrt! Die Startnummern sind fix

Österreich ist noch im Gold-Rausch. Marcel Hirscher sorgte am Dienstag für den perfekten Auftakt der alpinen Bewerbe bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang, siegte in der Kombination und vergoldete seine außergewöhnliche Karriere.

Umfrage Wer wird unser Olympia-Star? Marcel Hirscher

Anna Gasser

Matthias Mayer

Anna Veith

Stefan Kraft

Janine Flock

Conny Hütter

Manuel Feller

Hannes Reichelt

Simon Eder

Teresa Stadlober

Max Franz

Julia Dujmovits

Andreas Prommegger

Vanessa Herzog

Am Donnerstag wollen es ihm die Abfahrer gleichtun. Jetzt stehen auch die Startnummern für den Showdown in den frühen Morgenstunden fest.

Titelverteidiger Matthias Mayer wird, wenn er nach dem Sturz in der Kombi rechtzeitig fit werden sollte (alle Infos unten), mit der Nummer elf an den Start gehen. Hannes Reichelt schnappte sich die 15, Max Franz und Vincent Kriechmayr folgen sogleich mit 16 und 17.

Kitzbühel-Sieger Thomas Dreßen eröffnet das Rennen. Mit Dominik Paris (2), Beat Feuz (5), Aksel Lund Svindal (7) und Kjetil Jansrud (9) gehen die Mit-Favoriten ebenfalls schon früh ins Rennen.

(SeK)