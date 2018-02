Angst vor Sturm! Die Olympia-Abfahrt wackelt

Skifans fiebern dem ersten großen Highlight der Olympischen Winterspiele in Pyeongchang 2018 entgegen. Am Sonntag kämpft die Elite des Sports in der Königsdisziplin um Edelmetall. Die ÖSV-Stars haben bereits ihre erste Trainings-Einheit auf der Olympia-Piste in den Beinen.

Am Donnerstag gab es aber schlechte Nachrichten von den Wetterstationen. Für Sonntag wurde in Jeongseon, Austragungsort der Skibewerbe, starker Wind vorausgesagt. Das könnte für die Abfahrer zum großen Problem werden.

FIS-Renndirektor Markus Waldner sagte, dass ab einer Windstärke von 55 km/h nicht gefahren werden könne. Ab diesem Wert dürfte die Gondelbahn nämlich nicht in Betrieb genommen werden, die Fahrer könnten nicht an den Start gebracht werden.

(Heute Sport)