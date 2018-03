Olympia-Bewerbung: Jetzt macht Österreich Ernst

Österreich macht Ernst mit der Bewerbung um die Olympischen Winterspiele! 2026 sollen die Wettkämpfe in der Alpenrepublik steigen, konkret in der Steiermark. Das Österreichische Olympische Comite (ÖOC) sendet nun einen Brief in die Schweiz, mit dem die ersten Weichen rund um den Bewerbungsprozess gestellt werden.

Interesse gemeldet



Konkret handelt es sich um einen "Letter of Intent", eine erste Interessensbekundung, an das Internationale Olympische Komitee. Damit werden Verhandlungen über eine mögliche Bewerbung eingeleitet. Die Anmeldefrist endet mit dem 31. März, im Oktober 2018 entscheidet das IOC, welche Städte als offizielle Olympia-Kandidaten nominiert werden.

Entscheidung folgt



ÖOC-Generalsekretär Peter Mennel meint: "Jetzt beginnt die eigentliche Konzeptphase mit Machbarkeitsstudien, der Entwicklung von Konzepten und detaillierten Arbeitsgesprächen. Wichtig wird sein, so viele Daten und Fakten wie möglich zu sammeln." Dann soll entschieden werden, ob man in die zweite Phase, die eigentliche Bewerbungsphase, eintritt.

Zwei Mal Gastgeber



Acht Mal hat sich Österreich bereits für Olympische Spiele beworben, sieben Mal für Winterspiele. 1964 und 1976 erhielt Innsbruck den Zuschlag.

