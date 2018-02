Nach Olympia-Wunder: "Deutsche, benehmt euch"

Eishockey-Deutschland hat eine Olympia-Medaille, spielt am Sonntag gegen Russland im Finale um Gold. Schon jetzt steht fest: Die Deutschen schreiben in Pyeongchang ein Hockey-Märchen in Schwarz-Rot-Gold. Das Land feiert seine Olympia-Helden und fiebert dem Finale entgegen.

Deutschland setzte sich am Freitag mit 4:3 gegen Kanada, die Wiege des Eishockey-Sports, durch – für die Nordamerikaner eine bittere Blamage. Es muss dabei erwähnt werden, dass die weltbesten Spieler beim Olympischen Eishockeyturnier heuer fehlen, von der NHL die Freigabe nicht bekommen haben.

Das gilt in Kanada aber nicht als Ausrede. Eishockey ist Nationalsport. Die Niederlage gegen Deutschland schmerzt die Nation.

Deutschlands Außenamt reagierte humorvoll, gab nach dem sensationellen Halbfinal-Sieg gegen Kanada eine nicht ganz ernst gemeinte Reisewarnung aus. "Deutsche in Kanada sollten ein hohes Maß an Empathie zeigen. Seid nett, nicht schadenfroh, verteilt Umarmungen, gebt ein paar Runden Heiße Schokolade aus", schrieb die englische Twitter-Seite und landete damit einen Hit.

Tausende Menschen teilten den Tweet bereits. Das Außenamt begründet seine "Reisewarnung" mit einem lustigen Vergleich: "Stellt euch vor, wie ihr euch fühlen würdet, wenn uns Kanada im Fußball schlagen würde."

Travel advisory: Germans in Canada should exercise a high degree of empathy. Be nice, don’t gloat, give hugs, buy rounds of hot chocolate.



Just imagine how you would feel if Canada beat us in soccer 😱



🇩🇪 ❤️ 🇨🇦#CANGER @TeamD @CanadaFP @GermanyInCanada @KanadaBotschaft pic.twitter.com/0HlHoxMA7E