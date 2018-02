Olympia-Flirt! Lindsey Vonn sucht Valentins-Date

"Noch jemand hier Single, der mein Valentin sein will?", fragte Lindsey Vonn am Mittwoch via Twitter. Die Ski-Dominatorin aus den USA will den Valentins-Tag nicht alleine verbringen und sucht bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang nach einem Date.

"Ich hab das ganz vergessen, weil ich bei den Spielen bin, und bin Single", schrieb Vonn, "einen Versuch ist's wert".

Vielleicht sollte sie das App wechseln, von Twitter auf Tinder umsteigen. Der Betreiber der Dating-App verkündete jüngst, dass Tinder in Pyeongchang boome. Die Nutzung sei im Olympia-Ort seit Beginn der Spiele um stolze 1850 Prozent gestiegen.

Im Olympischen Dorf scheint also fleißig gedatet zu werden. Vielleicht findet auch Vonn im Laufe des Tages noch ihr Glück...

So apparently it’s Valentine’s Day....I forgot all about it because I’m at the #Olympics and I’m single. Anyone else out there single and want to be my valentine? 🤷🏼‍♀️ #worthashot