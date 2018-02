Olympia-Helden: Wir sind die beste Ski-Nation!

Drei Mal Gold, zwei Mal Silber, zwei Mal Bronze – Österreichs Ski-Asse dominierten die Alpin-Bewerbe in Südkorea. Am Samstag schrammten die ÖSV-Athleten im abschließenden Teambewerb am vierten Gold vorbei, mussten sich im Finale der Schweiz geschlagen geben.

Dennoch schlossen die heimischen Alpinen die Olympischen Spiele als erfolgreichste Nation ab.

Nur die Schweiz und Norwegen konnten ebenfalls sieben Mal über Edelmetall jubeln. Diese glänzten aber "nur" zwei beziehungsweise ein Mal in Gold.

Die Tabelle



1. Österreich: 3x Gold, 2x Silber, 2x Bronze

2. Schweiz: 2x Gold, 3x Silber, 2x Bronze

3. Schweden: 2x Gold

4. Norwegen: 1x Gold, 4x Silber, 2x Bronze

5. USA: 1x Gold, 1x Silber, 1x Bronze

6. Italien: 1x Gold, 1x Bronze

7. Tschechien: 1x Gold

8. Frankreich: 1x Silber, 2x Bronze

9. Liechtenstein: 1x Bronze

Die österreichischen Medaillen-Gewinner, auch die der anderen Sportarten, sehen Sie oben in der Diashow!

(Heute Sport)