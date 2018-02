Olympia-Nager! ÖSV-Ass crasht fast mit Eichkatzerl

Die Olympischen Winterspiele in Pyeongchang animieren sogar die Tierwelt zu Höchstleistungen. Ein Eichkatzerl fasste am Samstag den waghalsigen Entschluss, sich in die Entscheidung des Snowboard-Parallelriesenslaloms einzumischen.

Im Achtelfinale kreuzte der Nager die Ideallinie, carvte mit Österreichs Daniela Ulbing um die Wette. Ulbing ließ sich nicht aus der Ruhe bringen. Das Eichkatzerl musste sich hingegen in Anna-Gasser-Manier mit einem "Cab Double Cork 1080" vor dem Einschlag retten.

Zum Glück blieben beide unverletzt. Ulbing zog sogar noch ins Viertelfinale ein – dort sollte später Endstation sein.

Für das Eichhörnchen war das Rennen in der Runde der letzten 16 nach der Schrecksekunde ebenfalls beendet. In weiterer Folge stahl nämlich die Tschechin Ester Ledecka allen die Show. Nach Ski-Gold im Super-G wurde sie auch Snowboard-Olympiasiegerin!

(S. Klein)