Olympia-Orkan zu Ende! Grünes Licht für Ski-Fest

Bisher brauchten alle Ski-Fans bei den Olympischen Spielen in Südkorea vor allem eines: Jede Menge Geduld, bei drei Absagen stieg nur die Gold-Kombi von Marcel Hirscher.

Umfrage Wieviele Medaillen holt Österreich bei Olympia? Mehr als 23! Wir knacken den Rekord von Turin 2006.

18 bis 23! Wir sind also besser als in Sotschi 2014.

12 bis 17! Wir sind schlechter als zuletzt.

9 bis 12! Eine Spur besser als in Lillehammer 1994.

Weniger als 9! Das werden nicht unsere Spiele.

Doch jetzt winken vier Rennen in 26 Stunden! In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag steigt um 3 Uhr früh die Abfahrt der Herren, der Riesenslalom der Damen startet bereits um 2 Uhr in den ersten Durchgang.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag geht es mit dem Super-G der Herren und dem Slalom der Damen mit dem nächsten Double weiter.

Endlich scheint das Wetter mitzuspielen



Und die Wetter-Aussichten sind gut. Am Mittwoch gab es noch Windspitzen bis zu 105 km/h im Alpin-Center in Jeongseon. Damen-Riesensalom und Biathlon (15 km Damen) wurden abgesagt. Der Olympia-Park an der Küste in Gangneung musste sogar gesperrt und evakuiert werden.

Heute geht dem Olympia-Orkan endlich die Luft aus. Laut Prognosen erreichen die Windböen nur noch 35 km/h. Die nächsten Tage ist dann generell ruhigeres Wetter rund um Pyeongchang angesagt.





(red.)