Olympia-Piste zerstört die Skier von Hirscher

Minus 20 Grad hat es zu Mittag in Jeongseon, wo ab Samstagnacht die Ski-Asse um Olympia-Gold fahren. Der Wind pfeift wie aus einer Düse durch das Tal. Die ÖSV-Stars kämpfen mit ungewöhnlichen Problemen.

Bei den Slalom-Trainings wurden die Skier von mehreren Fahrern verbogen und waren nach einer Fahrt nicht mehr verwendbar.

Umfrage Was räumt Marcel Hirscher bei Olympia ab? 1 Gold! Er krönt seine Karriere.

3 Gold! Es werden Hirscher-Spiele!

2 Gold! Im Slalom und Riesenslalom ist er unschlagbar.

Kein Gold! Hirscher zeigt Nerven.

Keine Medaille! Hirscher geht komplett leer aus.

Hirscher: "Für jede Fahrt ein neuer Ski"

ÖSV-Star Marcel Hirscher erklärte gegenüber "Reuters": "Die harten Schneekristalle sind sehr schädlich für die Skier. Für jede Fahrt müssen wir einen anderen Ski nehmen und zwar nicht wegen der harten Piste sondern wegen der Kälte. Die Schneekristalle unter minus 20 Grad sind sehr scharf."

Diese scharfen Flächen funktionieren laut Hirscher wie Feuerzeuge. Die brennen die Beläge der Skier ab. Deshalb müssen sie bereits nach einer Fahrt ausgetauscht werden. Die einmal benutzten Skier würden für Normalverbraucher noch in Frage kommen, doch bei den Olympia-Fahrern, zwischen denen oft Hundertstel entscheiden, müssen sie aussortiert werden.

"Kälte produziert Zufalls-Olympiasieger"

"Heute"-Skiexperte Marc Girardelli warnt: "Minus 20 Grad, starker Wind! Das Wetter in Südkorea ist perfekt für Zufalls-Olympiasieger. Bei diesen Bedingungen holte Hans-Jörg Tauscher 1989 in Vail Gold in der WM-Abfahrt."

Der vierfache Ski-Weltmeister und fünffache Gesamtweltcup-Sieger erklärt: "Der Kunstschnee entwickelt durch Kälte und Wind harte, spitze Kristalle, die an den Skiern reiben. Passt die Abstimmung nicht, bremst der Ski, ist jeder Athlet chancenlos. Sind die Kanten eine Spur zu scharf, reißt der Ski. Sind sie zu weich, fehlt der Grip."



"Projekt Olympia-Gold für Hirscher dadurch nicht einfacher"

Für Marcel Hirscher wird das Projekt Olympia-Gold dadurch laut Girardelli nicht einfacher. "Er ist der Meister der Ski-Abstimmung. Aber: Auch er lag in dieser Saison schon daneben. Den Außenseitern wird warm ums Herz bei der Kälte."



(Heute Sport)