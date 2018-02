Olympia-Sieg! Hirscher vergoldet seine Karriere

Sechs große Kristallkugeln und sechs WM-Goldmedaillen sind schon in Marcel Hirschers Trophäen-Schrank. Am Dienstag vergoldete Österreichs Ausnahme-Athlet seine außergewöhnliche Karriere mit Einzel-Gold bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang 2018.

Der 28-Jährige triumphierte in der Kombination und sicherte sich somit endlich den heiß ersehnten Olympiasieg – den letzten Titel, der ihm in seiner Sammlung noch gefehlt hatte.

Den Grundstein für seinen Sieg legte Hirscher schon in der Abfahrt. Verkürzungen wegen starken Windes spielten dem Techniker in die Karten. Hirscher hatte lediglich 1,23 Sekunden Rückstand auf die Bestzeit, ging als Top-Favorit in den zweiten Durchgang.

Hirscher trotzt dem Wind



Im Slalom trotzte Hirscher den widrigen Bedingungen. Der Wind blies bei seiner Fahrt bis dahin mit Abstand am stärksten. Sein Wille war stärker. Mit mehr als einer Sekunden Vorsprung überquerte Hirscher die Ziellinie. An seiner Zeit sollten sich Mitfavoriten Mauro Caviezel und Alexis Pinturault wenig später die Zähne ausbeißen. Die gelernten Speed-Fahrer hatten keine Chance.

Marcel Hirscher siegte vor dem Franzosen-Duo Pinturault (+0,23) und Victor Muffat-Jeandet (+1,02). ÖSV-Techniker Marco Schwarz verpasste als Vierter eine Medaille nur knapp. Ihm fehlten 33 Hundertstel auf das Stockerl.

Sorge um Mayer



Matthias Mayer und Vincent Kriechmayr schieden im Slalom leider aus. Mayer war starker Zweiter nach der Abfahrt, Kriechmayr Siebter. Der Abfahrts-Olympiasieger von Sotschi hatte bei seinem Ausfall doppelt Pech: Mayer fädelte ein, verlor die Kontrolle und hob am. Unsaft krachte er in eine Absperrung, kollidierte dann mit einem Betreuer, der am Streckenrand gestanden hatte. Der Einschlag riss dem Betreuer zu Boden.

Mayer dürfte sich ersten Informationen des ÖSV zufolge nicht gröber verletzt haben, musste aber sofort das Zielgelände verlassen, um im Hotel behandelt zu werden.

