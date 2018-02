Olympia-Sieger legt Vonn Date mit Kumpel ans Herz

Ein Tweet von Lindsey Vonn sorgt für Ausnahmezustand im Olympischen Dorf – zumindest unter den Männern.

„Es ist also offensichtlich Valentinstag, hätte ich beinahe vergessen, weil ich bei Olympia und Single bin", schreibt die US-Amerikanerin. „Ist da draußen noch jemand Single und möchte mein Herzbube sein? Einen Versuch ist's wert.“

Sofort trudelten hunderte Antworten bei der heiß begehrten 33-Jährigen ein. Unter ihnen auch eine mit prominentem Absender. Niemand geringerer als der Gold-Biathlet Martin Fourcade wandert auf Amors Spuren und legt Vonn ein Date mit seinem Kumpel Richard Jouve, ebenfalls ein Biathlet, ans Herz.

Hey @lindseyvonn my friend @Richardjouve is the best valentine you could find!