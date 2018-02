Polizist und Jungpapa – so tickt Gold-Gleirscher

David Gleirscher lebt seinen Traum. Vor sieben Monaten wurde er Vater eines Sohnes. Zum privaten Glück kam am Sonntag auch der sportliche Erfolg: Der 23-Jährige wurde Olympia-Sieger im Rodeln.

David Gleirscher: Olympiasieger, Vater, Polizist (Bild: GEPA-pictures.com) David Gleirscher: Olympiasieger, Vater, Polizist (Bild: GEPA-pictures.com)

"Es fühlt sich an wie in einem Märchen. Ich weiß nicht, wann ich das realisiere", sagt Gleirscher, dessen Familie daheim in Tirol blieb. "Sie unterstützt mich sehr." Über seine Rolle als Jungpapa sagt er: "Das ist ein Wahnsinnserlebnis."

Auch der Vater rodelte

Gleirscher stammt aus einer Rodler-Familie. Vater Gerhard ist Ex-Weltmeister und war selbst drei Mal bei Olympischen Winterspielen. Auch Bruder Nico übt den Sport aus. Gegen ihn setzte sich David in der internen Quali durch. "Das war alles andere als einfach", verrät er. Opa Vinzenz Hörtnagl war Gewichtheber – und ebenfalls bei Olympia (1980 in Moskau).

Im Zivilberuf ist Gleirscher, der 1,83 Meter misst und großer Fußballfan ist, Polizist sowie Sportsoldat beim Bundesheer. Zu seinen Hobbys zählt unter anderem das Reisen und – wie könnte es als Tiroler anders sein – Skifahren.

Gleirscher erhält seine Goldene am Montag um 11:27 Uhr. Am Donnerstag ist er zudem im Teambewerb im Einsatz. Folgt die nächste Medaille?

(red)