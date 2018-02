Porno-Olympia! Athleten suchen nach "Dreier"

Unter den Athleten im Olympischen Dorf scheint die Konsumation von Pornos sehr beliebt. Das zeigen Statistiken, die der weltweit größte Anbieter pornhub.com veröffentlichte.

Und das, obwohl derartige Porno-Webseiten auf der koreanischen Halbinsel eigentlich verboten sind. Das hält die Athleten nicht ab. So hatte die Seite am 12. Februar 85 Prozent mehr Zugriffe als sonst im Durchschnitt.

Auch in das Suchverhalten der Athleten gab die Website einen Einblick. So wird um 35 Prozent mehr nach "Dreier" gesucht, dicht gefolgt von "Lesben" mit 34 Prozent und "Anal" mit 25 Pozent.

Olympia als Porno-Katalysator

Die Winterspiele regen auch bei den Konsumenten weltweit die Fantasie verstärkt an. So wurde weltweit besonders häufig nach "Winter Olympia" (plus 3.445 Prozent), "Sex Olympia" (plus 2.825 Prozent), "Olympia nackt" (plus 1.801 Prozent), genauso wie "Eiskunstlauf" (plus 622 Prozent) und "Ski" (plus 424 Prozent) gesucht.

Auch die Anfragen nach der Nationalität "Korea" stieg um 112 Prozent. Dafür sind wohl auch zwei Personengruppen verantwortlich, die sonst eher selten Pornos konsumieren: Frauen schauen rund um Olympia um 25 Prozent mehr Sexfilme, Menschen über 65 sogar um 80 Prozent.

(Heute Sport)