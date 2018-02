Quali-Siegerin! Gasser trumpft im Big Air auf

Anna Gasser ist die große Favoritin auf Gold im olympischen Big-Air-Bewerb der Snowboard-Damen! Diese Stellung untermauerte die Kärntnerin in der Qualifikation, wo sie mit einem verkehrt angefahrenen "Cab Double Cork 1080" (siehe Video unten) den mit Abstand schwierigsten Sprung des Tages zeigte. Mit 98 Punkten qualifizierte sich die Big-Air-Weltmeisterin und X-Games-Siegerin als Erste für das Finale, das am Freitag steigen wird.

Umfrage Wieviele Medaillen holt Österreich bei Olympia? Mehr als 23! Wir knacken den Rekord von Turin 2006.

18 bis 23! Wir sind also besser als in Sotschi 2014.

12 bis 17! Wir sind schlechter als zuletzt.

9 bis 12! Eine Spur besser als in Lillehammer 1994.

Weniger als 9! Das werden nicht unsere Spiele.

Im Gegensatz zum Slopestyle, wo Gasser vom Wind gebeutelt wurde, lief im Big Air bei ausgezeichneten Bedingungen alles nach Plan. Im ersten Run packte die 26-Jährige einen "Cab Double Cork 900" aus, ehe sie im zweiten Lauf den Schwierigskeitgrad erhöhte und noch eine eine halbe Drehung mit dazu packte.

"Das war der Plan", freut sich Gasser. "Ich wusste, der Cab Double alleine sollte für das Finale reichen. Dann habe ich im zweiten Sprung ein bisschen riskiert, damit ich dann im Finale als Letzte starten kann."

Konkurrenz allerdings bärenstark



Doch nicht nur Gasser, auch ihre Rivalinnen um Gold zeigten Snowboarden auf höchstem Niveau. Gleich sechs Konkurrentinnen wiesen 90 oder mehr Punkte auf, hinter Gasser sprangen die Japanerinnen Yuka Fujimori (94,25) und Reira Iwabuchi (92,75) auf die Plätzen zwei und drei.

"Ich glaube, ich bin noch nie einen Big Air gefahren, wo das Level so hoch war", erklärt Österreichs Sportlerin des Jahres. "Ich habe noch nie so viele schwere Tricks in der Quali gesehen. Das war so cool, da dabei zu sein. Oben hat sich jede gefreut, wenn jemand einen neuen Trick gemacht hat. Und wie man an den Punkten sieht, das war richtig eine coole Show."

(red.)