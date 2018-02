Ab ins Flugzeug! So geht es für Hirscher weiter

Gold in der Kombi, Gold im Riesenslalom – im Slalom waren am Donnerstag die Batterien leer. Marcel Hirscher vergriff sich im Set-up, verabschiedete sich im ersten Lauf. Die Strapazen der langen und erfolgreichen Korea-Reise zehren. Hirscher ist bereit für die Heimreise.

Am Samstag ist es so weit. Am Abend landet er planmäßig mit dem Flieger, betritt wieder österreichischen Boden. Wann genau ist geheim, Hirscher will dem Medienrummel entfliehen. Er weiß, auf ihn kommen weitere anstrengende Tage zu, ehe es im Weltcup um die siebte große Kristallkugel in Folge geht.

Am Dienstag steigt in Salzburg am Kapitelplatz die Medaillenfeier des OÖC. Hirscher wird am Dienstag auch in seinem Heimatort Annaberg empfangen – wie er nach dem Olympiasieg in der Kombi bereits ankündigte, höchstwahrscheinlich mit Blasmusik.

Danach ist am folgenden Wochenende schon wieder höchste Konzentration angesagt. Am Samstag (3. März) steigt der Slalom in Kranjska Gora, am Sonntag ein zweiter Slalom im slowenischen Skiort.



(Heute Sport)