Rührend! Hirscher-Papa bricht live in Tränen aus

Marcel Hirscher ließ sich von seinem Olympiasieg nicht aus der Fassung bringen. Der Ski-Dominator war am Dienstag nach seinem großen Triumph in der Kombination von Pyeongchang die Coolness in Person. Er spielte seinen Erfolg herunter, der Sieg bei der Heim-WM in Schladming sei ihm wichtiger gewesen.

Welchen Stellenwert das Gold in Südkorea wirklich hat, zeigte sich in der emotionalen Reaktion seines Vaters. Ferdinand Hirscher leidet an starker Flugangst, blieb also in der Heimat. Der ORF besuchte ihn in Österreich auf der Skipiste, wo er am Dienstag als Skilehrer im Einsatz war.

Mitten während der TV-Aufnahmen klingelte das Telefon. "Das ist jetzt aber nicht der Marcel oder?", fragte der ORF-Reporter. Doch. Die Kameras fingen das erste Gespräch mit seinem Sohn nach dem Olympiasieg ein.



Ferdinand Hirscher bricht vor laufender Kamera in Tränen aus, als sein Sohn Marcel zum ersten Mal nach dem Olympiasieg mit ihm spricht. Bild: Screenshot ORF eins



Der Beitrag, der unter anderem bei "Sport aktuell" vor dem Hauptabendprogramm ausgestrahlt wurde, rührte die heimischen Ski-Fans. Denn "Ferdl" Hirscher brach vor lauter Stolz in Tränen aus, brachte kein Wort heraus – die vielleicht schönste Szene dieses rot-weiß-roten Ski-Märchens.

