Schade! Gold-Hirscher lässt Team-Bewerb fix aus

Marcel Hirscher ist Olympia-Sieger! Der Salzburger hat sein letztes "Puzzle-Teil" in der großen Karriere bereits in der Kombination eingefahren. Mit Gold im Rücken kann der 28-Jährige nun Slalom und RTL ganz locker angehen. Ein Antreten im Teambewerb ist aber trotzdem kein Thema.

"Eigentlich könnte ich schon nach Hause fahren, weil ich mein Ziel erreicht habe. Aber kein Sorge, das mach ich schon nicht", scherze Hirscher kurz nach seiner Slalom-Fahrt zu Kombi-Gold.

Weltcup hat Priorität

Hirscher wird also auch im Slalom und im RTL auf Gold-Jagd gehen. Einen Antritt im Team-Bewerb schließt er aber aus. "Obwohl ich wahnsinnig gerne für Österreich an den Start gehen würde", meinte Hirscher im ORF, allerdings hat dann doch der Gesamt-Weltcup Priorität.

Der Team-Bewerb steigt am vorletzten Olympia-Tag, also am 24. Februar. Am 3. März steht dann schon der Riesentorlauf in Kranjska Gora auf dem Programm. Mit Jetlag und Heimreise wäre das alles zu viel. Daher verzichtet Hirscher im Hinblick auf seinen 7. Gesamt-Weltcup-Sieg auf die Medaillen-Chance mit seinen Team-Kollegen.

