Schweizer zeigen: So hängt man bei Olympia ab

Die Ski-Freestyler der Schweiz haben eine Mission bei Olympia. Sie sind nicht nur auf der Jagd nach Gold, Silber und Bronze – nein, bei ihnen darf auch der Spaß nicht zu kurz kommen.

Und wie das Ganze aussieht, zeigen sie mit ihren lustigen Videos auf Facebook. Der jüngste Streich (siehe Video oben): Fabian Bösch erklimmt eine Rolltreppe im "koreanischen Stil", er hält sich mit der Hand am Geländer fest und lässt sich so in die Höhe ziehen. Eine ganz schön luftige und durchaus gefährliche Angelegenheit, doch als Freestyler hat Bösch naturgemäß kein Problem mit großen Höhen.

Hubwagen muss als Bob herhalten



Es ist nicht der erste Videoscherz der Schweizer Spaßvögel. Mit einem Hubwagen machten sie einen auf Bob-Team. Das Ergebnis: Lustig und halsbrecherisch zugleich.

Die Kreativität der Schweizer kennt scheinbar keine Grenzen, wie dieser witzige Schnappschuss mit den Olympischen Ringen zeigt:

